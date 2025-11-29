El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respaldó la honestidad de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) en sustitución de Alejandro Gertz Manero.

Cuestionado por medios, Ricardo Monreal señaló que su convivencia con Ernestina Godoy lo faculta para asegurar que se trata de una mujer autónoma, profesional, con experiencia y honesta.

“Puedo decir que es una mujer autónoma, puedo afirmar que es una mujer profesional, puedo asegurar que es una mujer con experiencia, pero sobre todo es una mujer honesta”. Ricardo Monreal

Ernestina Godoy, encargada de la FGR (Ernestina Godoy/ Facebook)

“Es incapaz de corromperse”, dice Ricardo Monreal sobre honestidad de Ernestina Godoy al frente de la FGR

Sobre el nombramiento de Ernestina Godoy al frente de la FGR, el diputado Ricardo Monreal dijo que es una mujer extraordinaria, “incapaz de corromperse e incapaz de aceptar sobornos o presiones de grupos criminales”.

Asimismo, Ricardo Monreal recordó que conoce bien a Ernestina Godoy, pues ha coincido en reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar la agenda legislativa.

“Hablando de Ernestina Godoy, yo la conozco muy bien porque hemos coincidido en reuniones con la presidenta cuando revisamos la agenda legislativa y he tenido comunicación con ella permanente por las iniciativas que envía a la presidenta”. Ricardo Monreal

Ricardo Monreal también aclaró que no sabe si ella se encontrará en la terna de diez personas que seleccione el Senado , así como tampoco sabe si estará en la lista que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum.

Es de recordar que Ernestina Godoy informó este viernes 28 de noviembre 2025 que presentó su renuncia a la Consejería Jurídica de la Presidencia para asumir como encargada de despacho de la FGR.