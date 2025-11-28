Adán Augusto López, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, aseguró que no se presionó a Alejandro Gertz Manero para renunciar a la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con López Hernández, el Senado recibió la carta del fiscal “en el transcurso de la tarde”, que se discutió y aprobó en el Pleno.

Asimismo, señaló que su presencia en Palacio Nacional del 27 de noviembre no estuvo relacionada con la salida de Alejandro Gertz Manero, sino para discutir la aprobación de los nombramientos de los magistrados”.

Adán Augusto López asegura que no presionó a Gertz Manero; no lo ha visto en meses

Adán Augusto López afirmó, a pregunta expresa de medios de comunicación, que en ningún momento se presionó a Alejandro Gertz Manero para que presentara su renuncia a la FGR.

Asimismo, resaltó que ni siquiera ha visto al fiscal retirado por varios meses y su última comunicación con él ocurrió mes y medio atrás, a través de una llamada telefónica “para saludarlo”.

“No, yo tiene algunos meses que no he podido saludar en persona al fiscal Gertz, hablé con él por teléfono una cosa de medio y medio para saludarlo” Adán Augusto López

Por otra parte, señaló que la carta de renuncia de Alejandro Gertz Manero fue recibida directamente en la Cámara de Senadores y se discutió en el Pleno.

Además, resaltó que fue una discusión que se aprobó “prácticamente por unanimidad".

Alejandro Gertz Manero renuncia para ser embajador de México

De acuerdo con la carta que se presentó ante el Senado, Alejandro Gertz Manero buscó retirarse de la FGR ante la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum de ser embajador de México en “un país amigo”.

Esta declaración fue confirmada por la presidenta, quien resaltó que no dará a conocer el país en el que será representante de México hasta que sus credenciales sean aceptadas.