Un juez federal negó la suspensión provisional solicitada por el capitán Humberto Enrique López Arellano, vinculado a huachicol fiscal, para reactivar sus cuentas bancarias en medio de la investigación en su contra.

Al también exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas se le acusa de haber participado en una estructura delictiva en las aduanas, dedicada al contrabando de combustible, delito conocido como “huachicol fiscal”.

Humberto Enrique López Arellano acumuló millones de pesos vinculados al huachicol fiscal

El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal, encabezada por Juan Mateo Brieba de Castro, negó la suspensión provisional a Humberto Enrique López Arellano, actualmente vinculado por el delito de huachicol fiscal.

Huachicol (Redes sociales)

Aunque el capitán intentó recuperar el acceso a sus recursos, el juez federal concluyó que la defensa no brindó los argumentos suficientes para que fuera aprobada su solicitud.

No obstante, Humberto Enrique López Arellano podría volver a intentar suspender el congelamiento de sus cuentas el próximo 10 de diciembre de 2025, fecha en la que se tiene programada una audiencia sobre la disposición de su dinero.

En las investigaciones, la FGR ha atribuido a Humberto Enrique López Arellano las tareas de revisar buques con huachicol, los cuales validaba con documentación falsa para negar que se estuviera contrabandeando combustible.

Su participación en fraudes con huachicol fiscal se volvió más evidente con sus ingresos que no coincidían con los de un capitán; la UIF encontró que, entre 2020 y 2024, sumó millones de pesos en acciones y un auto.