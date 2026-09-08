La defensa de los hermanos Farías Laguna critican a la Fiscalía General de la República por presentar información sesgada y exigen acceso total al expediente de investigación para garantizar un proceso justo.

A través de un comunicado, desmintieron el hallazgo de armas o documentos confidenciales en una bodega, además argumentan que el cateo no es nuevo ya que data del 1 de febrero del 2026.

Insisten que el Almirante Rafael Ojeda deberá declarar sobre su conocimiento de las supuestas irregularidades por el caso de huachicol fiscal.

Defensa de hermanos Farías Laguna cuestiona versión presentada por la FGR

La defensa de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, representada por el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, ha desmentido y cuestionado firmemente la versión presentada por la FGR sobre el cateo a una bodega en la Ciudad de México.

Defensa de hermanos Farías Laguna cuestiona cateo presentado por la FGR: “no es nuevo” (@azucenau / X )

Los abogados acusan a la fiscalía de construir una narrativa parcial e irregular que vulnera el debido proceso y no demuestra la culpabilidad de sus clientes.

La defensa sostiene que presentar este operativo como una novedad es engañoso, ya que la orden de cateo se ejecutó el 1 de febrero de 2026.

Explican que el inmueble fue alquilado por Manuel Roberto únicamente para almacenar de forma temporal pertenencias estrictamente personales, familiares y de hogar de su esposa e hijas tras ser reubicado laboralmente a Puerto Vallarta.

Los abogados niegan categóricamente que se hayan localizado armas o archivos confidenciales de seguridad nacional en la bodega.

Detallan que la FGR únicamente aseguró ocho indicios de todas las cajas almacenadas, entre los cuales destaca un mosquetón de carácter principalmente ornamental que Manuel Roberto conservaba desde su época como cadete.

El abogado Epigmenio Mendieta precisó que en dicho cateo no se encontró ningún tipo de documento relacionado con el origen o destino de recursos financieros de la supuesta red de contrabando, por lo que la fiscalía sigue sin probar el flujo monetario del ilícito.

Defensa de hermanos Farías Laguna solicitan acceso total al expediente de investigación

La defensa aclara que los expedientes de personal y los oficios de movimientos y nombramientos en aduanas que la FGR considera sospechosos no fueron propuestos, firmados ni tramitados por ninguno de los hermanos Farías Laguna.

En su lugar, afirman que todos esos documentos llevan la firma del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

Por este motivo, piden la comparecencia del exsecretario para testificar y esclarecer su intervención y conocimiento de los hechos.

La defensa argumenta que una operación de contrabando de combustible de esa escala habría requerido la intervención y superación de controles de al menos siete dependencias federales, agentes aduanales, transportistas e instancias que superan por completo las capacidades de decisión de dos funcionarios de mando medio.

Por ello, señalan que sus clientes están siendo utilizados para proteger a verdaderos responsables con mayor jerarquía y exigen que se abran nuevas líneas de investigación.

Los abogados solicitaron acceso a la carpeta de investigación completa y a los documentos que permanecen en poder de la Secretaría de Marina, para poder establecer su origen y saber qué funcionarios tuvieron conocimiento de las presuntas irregularidades.

La controversia surgió después de que la FGR informara sobre el cateo de una bodega arrendada por el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna en la Ciudad de México.

Donde aseguró haber localizado armas sin registro, documentación de la Secretaría de Marina y expedientes relacionados con personal y altos mandos de la institución.