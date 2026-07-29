La madrugada del 29 de julio de 2026, un grupo armado ingresó con violencia a la residencia de la influencer Karely Ruiz en la colonia Las Puentes, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Aunque inicialmente se reportó como un intento de secuestro, las autoridades reclasificaron el hecho como un asalto, confirmando que los delincuentes sustrajeron un botín superior a 400 mil pesos en efectivo, joyería y equipos de comunicación.

Durante el ataque, su esposo, el DJ colombiano Jhon Echeverry, fue agredido físicamente, aunque la familia se encuentra fuera de peligro.

Karely Ruiz: el botín que se llevaron de su casa en Nuevo León

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y medios locales del robo en casa de Karely Ruiz, los delincuentes lograron apoderarse de objetos de valor y efectivo que suman un botín superior a los 400 mil pesos.

El desglose de lo sustraído incluye:

Dinero en efectivo: Más de 200 mil pesos.

Joyería: Diversas piezas con un valor estimado de 200 mil pesos.

Equipos de comunicación: Los teléfonos celulares de los ocupantes de la vivienda.

Detalles del robo en en casa de Karely Ruiz

El robo en casa de Karely Ruiz ocurrió alrededor de las 4:00 horas en la colonia Las Puentes, donde la creadora de contenido reside desde septiembre de 2023.

Los responsables forzaron los ventanales para ingresar a la propiedad. Una vez dentro, sorprendieron a los habitantes.

Se reporta que el esposo de la influencer, el DJ colombiano Jhon Echeverry, fue agredido físicamente mientras se encontraba dormido o intentaba defender la propiedad, resultando con diversos golpes.

Afortunadamente, se ha confirmado que Karely Ruiz, su esposo y su pequeña hija, Madison, se encuentran fuera de peligro tras el violento suceso.

Fiscalía de Nuevo León abre investigación por el caso Karely Ruiz

Elementos de la Policía de San Nicolás y peritos de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León acudieron al lugar tras un llamado al 911 para recolectar evidencias e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

A pesar de que las primeras versiones en redes sociales y reportes tempranos apuntaban a un intento de secuestro, las autoridades descartaron esa línea de investigación al confirmar el robo de las pertenencias y el efectivo.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención de ningún sospechoso relacionado con el robo en la casa de Karely Ruiz.

El robo en la casa de Karely Ruiz se suma a otros incidentes de seguridad que la influencer ha denunciado recientemente, incluyendo una estafa por más de 200 mil pesos y robos menores de artículos de lujo dentro de su hogar.