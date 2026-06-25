Citlalli Hernández frenó las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, donde actualmente gobierna su hija, Evelyn Salgado, rumbo a las elecciones 2027.

“Lo decimos claro. Desde nuestra interpretación y convicciones, no puede haber un coordinador o coordinadora estatal que sea familiar de un gobierno estatal en turno”. Citlalli Hernández, Comisión de Elecciones de Morena

La presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena subrayó que no habrá excepciones en el requisito de antinepotismo y confió en que Félix Salgado Macedonio respetará las reglas del proceso.

Además, comentó que ve poco probable que Salgado Macedonio abandone el partido, al considerarlo como “un liderazgo importante en Guerrero”.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM / Graciela López Herrera)

Citlalli Hernández adelanta que no habrá excepciones en caso Salgado Macedonio

En presencia de medios, Citlalli Hernández dejó en claro que no puede haber ninguna figura estatal que coordine trabajos de organización en una entidad gobernada por un familiar.

“Así de claro lo decimos”, dijo la morenista, previo a mencionar que el requisito de antinepotismo le fue notificado al Partido Verde en San Luis Potosí y a Saúl Monreal en Zacatecas.

En el caso de Salgado Macedonio explicó que, hasta ahora, Morena no ha recibido ninguna solicitud de registro; sin embargo, si esto sucede, se le informará que no habrá excepciones en los requisitos.

“Si insiste en registrarse, insistiremos con todo nuestro cariño y fraternidad en decirle que es nuestro deber cumplir, sin excepción, las normas que hemos establecido”. Citlalli Hernández

Citlalli Hernández expresó su confianza en que Salgado Macedonio tomará la mejor decisión para el partido, aunque admitió que, de no ser así, igualmente se aplicarán las reglas internas.

Félix Salgado Macedonio (DANIEL AUGUSTO / CUARTOSCURO / Daniel Augusto)

Poco probable que abandone Morena, dice Citlalli Hernández sobre Salgado Macedonio

Citlalli Hernández señaló que es poco probable que Salgado Macedonio abandone Morena en caso de registrarse y ser rechazado como coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero.

“No creo que se vaya. La fuerza de Morena en Guerrero es muy fuerte. Es más grande que cualquier persona o liderazgo. Yo creo que Félix representa un liderazgo importante en Guerrero” Citlalli Hernández

Además, subrayó el hecho de que Félix Salgado mantiene un diálogo abierto con ella, así como con la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, para evitar posibles conflictos.