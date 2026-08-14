La ex consejera jurídica de Presidencia, Esthela Damián, acusó un intento de injerencia por parte de Estados Unidos, por el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán.

“El retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán por parte de Estados Unidos es un acto de injerencia que busca lastimar nuestra soberanía” Esthela Damián, militante de Morena

Así lo sentenció en una publicación que compartió en sus redes, en la que también señaló que la acción también tiene el objetivo de afectar la soberanía de México.

El posicionamiento de Esthela Damián fue en apego a lo dicho por Claudia Sheinbaum tras el retiro de a visa de López Beltrán, quien acusó que es un acto de injerencia por parte de Estados Unidos.

Esthela Damián señala intento de injerencia de Estados Unidos por retiro de visa de López Beltrán

El 13 de agosto de 2026, Andrés Manuel López Beltrán reveló que el gobierno de los Estados Unidos revocó su visa, por lo que ahora no puede ingresar de forma legal al país.

Por medio de una carta, el Secretario de Organización de Morena acusó directamente al Secretario de Estado Marco Rubio y al Subsecretario Christopher Landau por el retiro del documento.

Ante ello, diversas figuras de la vida pública nacional han expresado sus opiniones como el caso de Esthela Damián, quien señaló que lo ocurrido se trata de un acto de inherencia de Estados Unidos.

Esthela Damián ve intento de injerencia de Estados Unidos en el retiro de visa de López Beltrán (@esthela_damian/X)

Al respecto, la ex consejera jurídica de Presidencia indicó en su mensaje que la acción contra Andrés Manuel López Beltrán se trata de un “acto de injerencia que busca lastimar nuestra soberanía”.

Sin explicar los motivos por los que considera que el retiro de visa es injerencista, sentenció que México está encabezado por un gobierno de izquierda y resaltó que su soberanía debe respetarse.

Esthela Damián comparte acusaciones de injerencia de Claudia Sheinbaum

La declaración de Esthela Damián sobre el retiro de visa a López Beltrán, se emitió en respaldo al argumento que planteó Claudia Sheinbaum, quien acusó intentos de injerencia.

Lo anterior debido a que a la presidenta declaró que la acción por parte de Estados Unidos, no es más que un acto de injerencia política sin una justificación delictiva o de seguridad.

Sheinbaum ve injerencia política en cancelación de visa a López Beltrán (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

En su mañanea del 14 de agosto, Claudia Sheinbaum dijo que lo ocurrido representa una intervención directa en los asuntos internos de México, pues no hay elementos judiciales para sostener lo ocurrido.

En cambio, sentenció que hay una clara intencionalidad política que busca afectar a un movimiento al no haber ni una prueba contundente sobre un posible delito o irregularidad.