“Mala parodia del padre”: Máynez arremete contra López Beltrán por su carta a Trump

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, criticó a Andrés Manuel López Beltrán luego de que este enviara una carta al presidente Donald Trump por la cancelación de su visa.

“La carta define perfectamente lo que ese sujeto es: una mala parodia del padre”. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano

A través de redes sociales, Jorge Álvarez Máynez calificó la misiva como una “mala parodia del padre”, en referencia a Andrés Manuel López Obrador, quien hace unos meses también envió una carta a Donald Trump.

Máynez critica a López Beltrán por su carta a Trump y asegura que es una “mala parodia del padre”

El jueves 13 de agosto de 2026, Andrés Manuel López Beltrán envió una carta al presidente Donald Trump acusando que Marco Rubio y Christopher Landau le habían retirado su visa por temas políticos.

Carta de López Beltrán a Trump: 5 puntos clave tras retiro de su visa (Eduardo Díaz SDP Noticias )

Andrés Manuel López Beltrán sostuvo que ambos funcionarios actúan con arrogancia, pero que carecen de cualquier evidencia en su contra que lo vincule con actos delictivos o inmorales.

La carta tuvo reacciones de diferentes ángulos, entre ellas, la de Jorge Álvarez Máynez, quien arremetió contra Andrés Manuel López Beltrán al decir que es una mala parodia de su padre.

La respuesta de Máynez se sumó a las críticas de integrantes de la oposición, quienes rechazaron la versión de López Beltrán de que la cancelación de su visa obedeciera a una persecución política.