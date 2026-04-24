Ante un eventual cambio en la embajada de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma aseguró que seguirá fungiendo como embajador “hasta que se cumplan los tiempos”.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Esteban Moctezuma indicó que para él no era sorpresa la posibilidad de salir de la embajada, toda vez que ya había hablado del tema con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobierno de México inició un proceso que contemplaría relevar a Esteban Moctezuma con Roberto Lazzeri, aunque hasta el momento no hay una fecha confirmada por la propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Seguir sirviendo a 🇲🇽#México, es mi futuro. pic.twitter.com/sxbdoDKcMB — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) April 23, 2026

Esteban Moctezuma seguirá “sirviendo a México” ante posible salida de la embajada en Estados Unidos

Mediante un video, Esteban Moctezuma se dijo un apasionado “por servir a México”, por lo que aseguró lo seguirá haciendo ante una posible salida de la embajada en Estados Unidos.

Sin confirmar estos hechos, el todavía embajador mexicano manifestó que se mantendrá en este cargo “hasta que se cumplan los tiempos”, subrayando los ya 5 años que lleva en el cargo, superando el promedio de aproximadamente dos.

No obstante, se dijo consciente de que “las etapas se acaban”, dejando ver que dejará huella como embajador de México en Estados Unidos.

Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Posteriormente, Moctezuma señaló estar orgulloso de su labor, destacando principalmente el acercamiento con la comunidad migrante durante su gestión.

Así, agradeció la confianza que la presidenta Sheinbaum depositó en él para encabezar dicha labor, misma que estaría llegando a su final.

Se desconoce cuál podría ser la siguiente encomienda de Moctezuma con el gobierno federal, a la espera del anuncio que haga oficial los cambios dentro de este puesto en el Servicio Exterior Mexicano.