Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reunió con Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, ante su posible relevo por Roberto Lazzeri.

“Me reuní hoy con Esteban Moctezuma quien, como señaló la presidenta Sheinbaum, está haciendo una gran labor en EE. UU. y reconocemos su extraordinario trabajo en favor de México”. Roberto Velasco, canciller de México

A través de redes sociales, el canciller Roberto Velasco informó que mantuvo una reunión con Esteban Moctezuma y reconoció que el embajador está haciendo un “gran labor” en Estados Unidos.

Roberto Velasco se reúne con Moctezuma ante posible relevo por Roberto Lazzeri (Captura de pantalla)

Roberto Velasco mantiene reunión con Esteban Moctezuma ante posible relevo con Lazzeri

Este jueves 23 de marzo, la presidente Claudia Sheinbaum confirmó que Esteban Moctezuma pronto dejará la Embajada de México en Estados Unidos y su posible relevo sería Roberto Lazzeri.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum destacó que Roberto Lazzeri es su propuesta; sin embargo, aún se tiene que seguir todo un procedimiento para que ocupe el cargo de Moctezuma.

Ante estos cambios, el canciller Roberto Velasco se reunió con Esteban Moctezuma para revisar diversos temas en la agenda entre México y Estados Unidos; uno prioritario es el T-MEC.

Con trayectoria en Nacional Financiera, Bancomext y la Secretaría de Hacienda , Roberto Lazzeri llegaría a la Embajada de México en Estados Unidos para aportar en las negociaciones del tratado comercial.

Roberto Lazzeri Montaño (Nafin vía X)

Cabe mencionar que el nombramiento diplomático de Roberto Lazzeri todavía debe ser avalado por el gobierno de Estados Unidos, así como la ratificación del pleno del Senado.