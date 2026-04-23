La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno propondrá a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma.

“Trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lazzeri como embajador de Estados Unidos. Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público.” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia de este 23 de abril, Claudia Sheinbaum explicó que el nombramiento de Roberto Lazzeri aún debe cumplir con el proceso diplomático correspondiente, que incluye el beneplácito del gobierno estadounidense y la ratificación del Senado mexicano.

Sheinbaum confirma a Lazzeri como embajador en EU; falta aval de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum detalló en su conferencia matutina propondrá a Roberto Lazzeri como embajador de Estados Unidos tras la salida de Esteban Moctezuma; sin embargo, aún faltaría la aprobación del país.

Pues aunque la decisión ya fue tomada por su administración, el relevo en la embajada depende del aval de Estados Unidos, además de los procedimientos diplomáticos correspondientes.

“A penas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si Estados Unidos acepta este proceso. Roberto, trabajó mucho tiempo en Hacienda con Rogelio Ramírez de la O, tiene una muy buena relación con todo el Gobierno de México, y también con las contrapartes en Estados Unidos, porque esa era una de sus funciones en la Secretaría de Hacienda. Lo nombre en Nacional Financiera y en muy poco tiempo transformó Nacional Financiera.” Claudia Sheinbaum

Es por eso que la mandataria reveló que propuesta de Roberto Lazzeri no se había hecho pública antes debido a que “tiene que seguir todo un procedimiento” y primero debe enviarse a Estados Unidos para su aceptación.

El perfil de Lazzeri destaca por su trayectoria en el sector financiero público, al frente de Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, además de su experiencia previa en la Secretaría de Hacienda.

La salida de Moctezuma, quien ocupa el cargo desde 2021, forma parte de un relevo en una de las posiciones diplomáticas más relevantes para México, en un contexto clave para la relación bilateral, especialmente en temas comerciales y de seguridad.

De concretarse el nombramiento, Lazzeri asumiría la representación mexicana en Washington en un momento estratégico, marcado por la revisión del T-MEC y los desafíos en la relación con Estados Unidos.

Hasta ahora, el gobierno federal no ha detallado el nuevo encargo que tendría Esteban Moctezuma dentro de la administración.