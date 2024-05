Alejandra del Moral ya dio a conocer cuál es el rol que tendrá con la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum en las elecciones 2024 México; esto fue lo que dijo.

Lo anterior luego de que la ex candidata a la gubernatura del Estado de México (Edomex) por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), entregó su renuncia al tricolor este lunes 27 de mayo.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, Alejandra del Moral mostró parte de sus inconformidades con la dirigencia del partido que abandona, la cual está encabezada por Alejandro, “Alito” Moreno Cárdenas.

Este anunció se da a menos de una semana de que se concreten las elecciones 2024 México, donde se definirán 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local , entre ellos, la presidencia de México.

La esencia de la democracia radica en la capacidad de escuchar y comprender las diversas perspectivas, buscar puntos de encuentro y trabajar en soluciones que beneficien a todos. Esta ha sido y seguirá siendo mi guía. Continuaré promoviendo los valores en los que creo y… pic.twitter.com/4l7GYeGsiB — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 27, 2024

¿Cuál es el rol que tendrá Alejandra del Moral con Claudia Sheinbaum en las elecciones 2024 México?

Alejandra del Moral reveló que el rol que tendrá con la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, será únicamente el de votar por ella en las elecciones 2024 México.

Así lo expuso durante una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga en su noticiario de Radio Fórmula, donde también resaltó que no está en búsqueda de ningún cargo político.

Aquí Alejandra del Moral expuso que esta decisión fue tomada tras tener una plática de reflexión con Claudia Sheinbaum en días recientes, donde concluyó que la abanderada guinda puede “llevar a México a un mejor lugar”.

“Yo no busco ningún cargo” Alejandra del Moral

También Alejandra del Moral descartó formar parte del gabinete de la candidata presidencial de Morena, en caso de resultar ganadora en las elecciones 2024 México a celebrarse el domingo 2 de junio.

Cabe señalar que Claudia Sheinbaum confirmó lo anunciado por la ex priísta, al mismo tiempo que le agradeció por sumarse al “proyecto en favor del pueblo de México”.

“La gente tendrá que decidir el 2 de junio, tendrá que ir a emitir su voto, el mío va a ser por la doctora Claudia” Alejandra del Moral

Me reuní con Alejandra del Moral. Reflexionamos sobre el futuro de nuestro país y encontramos más coincidencias que diferencias: seguir construyendo un México para todos y todas, con justicia, democracia, libertades y prosperidad compartida. Es tiempo de mujeres y es tiempo de la… pic.twitter.com/zuEdAliHtU — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 27, 2024

Alejandra del Moral asegura que no se irá a ningún partido tras su renuncia al PRI

Alejandra del Moral, aclaró que no militará en ningún partido, incluyendo Morena, tras su renuncia al PRI, pese a haber mostrado su nueva simpatía por la candidata Claudia Sheinbaum.

“No me voy a Morena, no me voy al Verde, no me voy al PT, no voy a militar en ningún partido” , dijo la ex candidata en el Estado de México en la entrevista con Joaquín López Dóriga.

También Alejandra del Moral sostuvo que no está afianzado ninguna candidatura plurinominal, pues en estos momentos “no busca chamba”.

Además Alejandra del Moral explicó que su renuncia al PRI recae en que el partido dejó de tener los ideales con los que “ella creció y militó”.

Alejandra del Moral, ex candidata del PRI por el Estado de México (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cómo va Claudia Sheinbaum en la encuesta presidencial rumbo a las elecciones 2024?

De acuerdo con la encuesta MetricsMX del 2 de mayo sobre los candidatos presidenciales de las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum encabeza la preferencia electoral.

Así va la intención de voto:

Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y PVEM con el 54.4%

Xóchitl Gálvez, candidata de PRI, PAN y PRD con el 21.3%

Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano con el 12.8%

Encuesta MetricsMX Presidencia 2024 al 26 de abril de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Elecciones 2024: todo lo que tiene que saber

Las elecciones México 2024 se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio, bajo la organización del Instituto Nacional Electoral (INE).

En estás elecciones 2024 están en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local, siendo:

La Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Así como las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Ciudad de México (CDMX)

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Es importante resaltar que se trata de las elecciones más grandes en la historia de México, pues el INE señala un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanas y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal y cuentan con credencial para votar vigente