Waldo Fernández, aspirante por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a ser titular de los Comités en Defensa de la Transformación, lamentó que los ciudadanos sean los que paguen las consecuencias del actual desorden institucional y conflictos políticos.

“A río revuelto, ganancia de truhanes, es lo que está sucediendo. Cuando no hay un orden institucional ni constitucional en el estado, cada quien está jalando para sus intereses, el que la está pagando es el ciudadano” Waldo Fernández. Aspirante a titular de los Comités en Defensa de la Transformación

“La gente se siente abandonada por conflictos políticos”, reportó tras hacer recorridos por varios municipios de Nuevo León.

Waldo Fernández recorre municipios de Nuevo León e identifica problemáticas

Los principales problemas que Waldo Fernández ha identificado en sus recorridos en Nuevo León tras inscribirse como aspirante a titular de los Comités en Defensa de la Transformación son:

Inseguridad

Extorsión

Movilidad

Malos servicios

El hecho de que cada quien jale para sus intereses, hace que la gente no se sienta respaldada por las autoridades, dijo tras sus recorridos.

Waldo Fernández comparte su WhatsApp para escuchar a ciudadanos abandonados por el gobierno

Ante las problemáticas, dio sus número de WhatsApp a fin de escuchar a los ciudadanos y respaldarlos en sus demandas, el cual es 811 800 1357.

Aunque dio que no podría resolver todas las problemáticas que le expresen, dijo que los ciudadanos se sienten solos y sin respaldo de nadie, sobre todo del gobierno por el que votaron.

Waldo Fernández recordó que los ciudadanos esperan que el candidato que hizo promesas y se convirtió en funcionario público resuelva lo prometido y se mantenga cercano a la gente.