Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, reveló que agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos mostraron preocupación por la cercanía que mantiene con la ciudadanía durante su visita a ese país con motivo de la final del Mundial 2026.

“Y la verdad estaban nerviosos los de seguridad de Estados Unidos porque no están acostumbrados a que un jefe de Estado se acerque a la gente como me acerco yo”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este viernes 24 de julio de 2026, realizada en Morelos, la mandataria recordó el momento en que saludó a los connacionales que la esperaban a las afueras de su hotel en Nueva York.

Sheinbaum revela qué les dijo a los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos

La presidenta Sheinbaum explicó que tuvo que hablar con los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos encargados de su seguridad para explicarles por qué la gente se acercaba con tanta confianza a saludarla.

Según relató, les explicó que esa cercanía forma parte de su manera de ejercer el cargo y de mantener contacto directo con la ciudadanía.

Reconoció que comprendía la preocupación de los elementos de seguridad estadounidenses, ya que no están acostumbrados a ese tipo de interacción entre un jefe de Estado y la población.

No obstante, destacó el trabajo de su equipo de ayudantía, que permitió que pudiera convivir con los asistentes.

“Ellos querían parar a la gente para que no se me acercaran, pero cuando entramos al hotel le expliqué a los de seguridad de Estados Unidos que es como yo me acerco a la ciudadanía. Sabemos que es algo difícil para ellos porque no están acostumbrados a esto, pero hacen un gran trabajo el equipo de ayudantía; la verdad, porque, repito, son multifacéticos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum fue recibida con mariachis en Nueva York tras asistir a la final del Mundial 2026

Cabe recordar que la madrugada del domingo 19 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida en Nueva York por un grupo de connacionales que la esperaba con mariachis, aplausos, porras y carteles de apoyo tras su llegada para asistir a la final del Mundial 2026 a la que fue invitada por Donald Trump.

La escena llamó la atención del equipo de seguridad estadounidense, ya que los agentes del Servicio Secreto reforzaron las medidas de protección mientras la mandataria saludaba a los mexicanos que la esperaban afuera del hotel Kimpton Ashburn.