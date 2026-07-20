De cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se inaugurarán el 24 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum abanderó a la delegación de deportistas mexicanos que participará en las competencias.

Fue durante una ceremonia que se celebró en el Salón Tesorería de Palacio Nacional la tarde hoy lunes 20 de julio, que Claudia Sheinbaum realizó el abanderamiento de los atletas nacionales.

Ante ello, tomó el juramento a los atletas, tras lo cual pronunció un mensaje en el que no solo los reconoció a ellos, sino que resaltó el esfuerzo de sus familias y entrenadores.

Claudia Sheinbaum pide a deportistas pensar en México en cada competencia

Sobre el acto, indicó en sus redes sociales que “representar a México es algo único”, por lo que les pidió que los deportista que piensen en el país cada que inicien una competencia.

Claudia Sheinbaum abandera a México para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 (Captura de pantalla)

Nota en desarrollo. En breve más información...