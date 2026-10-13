El Vaticano confirmó que el papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón, lo que ha generado preocupación por su estado de salud y ha puesto bajo atención sus antecedentes familiares.

De acuerdo con la información, la madre del papa León XIV murió de cáncer luego de someterse a intensos tratamientos de quimioterapia para combatir la enfermedad en la etapa final de su vida.

Madre del papa León XIV tuvo cáncer antes de morir; el pontífice fue diagnosticado con la enfermedad

Tras someterse a una cirugía, la Santa Sede anunció que el papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba desde la realización de los estudios preoperatorios.

Papa León XIV. (EFE)

Hasta el momento no se sabe las particularidades del cáncer encontrado ni el procedimiento realizado para su extracción, pero se conoce que el papa León XIV tiene antecedentes familiares de cáncer.

Mildred Agnes Martínez, conocida cariñosamente como “Millie”, falleció el 18 de junio de 1990 tras ser diagnosticada con cáncer y someterse a intensos tratamientos de quimioterapia.

Aunque los registros no detallan el tipo específico de cáncer que padeció, la muerte de la madre del ahora representante de la iglesia católica marcó profundamente a la familia.

A pesar de los antecedentes familiares, el equipo médico del Vaticano se muestra optimista, ya que se detectó una detección oportuna y se realizó con éxito la intervención quirúrgica.

Cabe mencionar que el papa León XIV, de 71 años de edad, permanece bajo estricta observación médica durante una semana, antes de incorporarse a sus actividades cotidianas.