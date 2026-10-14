La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) convocó a los católicos del país a unirse en oración por la salud y pronta recuperación del papa León XIV, tras darse a conocer su diagnóstico de cáncer pulmonar.

A través de un comunicado, los obispos mexicanos del CEM expresaron su cercanía, afecto filial y comunión con el papa León XIV ante la situación médica que enfrenta.

CEM encomienda al papa León XIV a la Virgen de Guadalupe y pide oración tras diagnóstico de cáncer

Tras someterse a una cirugía, el Vaticano anunció que el papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba desde la realización de los estudios preoperatorios.

Comunicado de la CEM sobre la salud del papa León XIV (Especial)

Ante el diagnóstico, la CEM pidió a todos los feligreses mexicanos unirse en oración por el papa León XIV, mantener la esperanza y renovar su confianza en Dios durante este momento de dificultad.

La CEM propuso que las celebraciones eucarísticas, el rezo del Santo Rosario y las oraciones cotidianas se conviertan en expresiones de unidad y acompañamiento al papa León XIV por la enfermedad que atraviesa.

Como parte de su mensaje, los obispos mexicanos encomendaron la vida y la salud del papa León XIV a la intercesión de Santa María de Guadalupe, a quien reconocieron como Madre de la Iglesia.

Con este llamado, la Iglesia católica en México reiteró su respaldo espiritual al pontífice e invitó a los creyentes a permanecer unidos en la oración y la esperanza para su recuperación,

Cabe mencionar que el papa León XIV, de 71 años de edad, permanece bajo estricta observación médica durante una semana, luego de su intervención quirúrgica por cáncer en el pulmón.