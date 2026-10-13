Tras la noticia de la intervención del papa León XIV, se dio a conocer que su hermano mayor, Louis Prevost, se encuentra hospitalizado en Florida para recibir tratamiento contra el cáncer.

Louis Prevost, de 74 años de edad, es veterano de la Marina de Estados Unidos y reside en Florida. No se ha revelado públicamente qué tipo de cáncer padece ni si sería el mismo que tiene el papa León XIV.

Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, recibe tratamiento contra el cáncer

Este martes 13 de octubre, el Vaticano confirmó que el papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón, tal como se sospechaba desde la realización de sus estudios preoperatorios.

El hermano mayor del papa León XIV también tiene cáncer: Louis Prevost recibe tratamiento (AFP)

Ante el diagnóstico, el hermano mayor del papa León XIV pidió a los feligreses “tenerlo presente en sus oraciones”, a fin de que pueda continuar con su misión frente a la iglesia católica.

Asimismo, se dio a conocer que Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, también tiene cáncer y recibe tratamiento en Florida, sin embargo, no se han difundido detalles sobre su pronóstico médico.

Los detalles sobre el tratamiento y la evolución del cáncer de Louis Prevost permanecen limitados, mientras la información se limita en que ya recibe tratamiento para la enfermedad.

Cabe mencionar que los hermanos tienen antecedentes familiares de cáncer, pues su madre falleció tras ser diagnosticada con la enfermedad y someterse a intensos tratamientos de quimioterapia.