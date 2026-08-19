Claudia Sheinbaum habló de La Derecha Diario de Argentina, el medio fundado por Fernando Cerimedo, y a quien llamó “feminicida” tras acusaciones de su exesposa Nadia Beller de intentar matarla.

La presidenta de México apuntó que tanto Fernando Cerimedo como Javier Negre querían salir en la mañanera “pues aquí están los dos”, sostuvo tras exponer los ataques de Argentina a su gobierno “humanista”.

Claudia Sheinbaum habla de Fernando Cerimedo y señala “es un feminicida”

Durante la mañanera del 19 de agosto de 2026, Claudia Sheinbaum habló sobre La Derecha Diario y su fundador Fernando Cerimedo, quien informó que ahora tiene investigación por intento de feminicidio.

Sumado a que la mandataria expuso la labor que La Derecha Diario hace en redes sociales con bots, también decidió decir que recientemente Fernando Cerimedo fue detenido tras acusaciones de intento de feminicidio a su exesposa: Nadia Beller.

“Ayer fue detenido [Fernando Cerimedo] acusado por su esposa de intento de feminicidio, que contrató a dos sicarios que le dispararon y que sobrevivió afortunadamente (...) la propia esposa lo denuncia, o sea, es un feminicida en pocas palabras que agredió varias veces a su esposa”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La madrugada del 18 de agosto, el exasesor de Javier Milei, fue detenido en Bolivia luego de que Nadia Beller recibió un impacto de bala en un atentado, siendo a Fernando Cerimedo a quien señaló directamente de orquestarlo.

Ante ello, la Fiscalía ha informado que Fernando Cerimedo es investigado por tentativa de feminicidio contra su exesposa.

Claudia Sheinbaum explica la forma de trabajar de La Derecha Diario

La mandataria no solo señaló a Fernando Cerimedo de ser un feminicida, sino que también habló sobre la forma en que La Derecha Diario opera como medio de comunicación con bots.

Sheinbaum recordó que en la mañanera del pueblo ya se había hablado sobre el trabajo de Carimedo atacando a su gobierno desde la derecha internacional con información difundida por bots.