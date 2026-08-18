La abogada y activista Nadia Beller fue víctima de un atentado armado la noche del 17 de agosto de 2026 en Santa Cruz, Bolivia, cuando dos hombres disfrazados de repartidores la emboscaron y le dispararon en tres ocasiones antes de robarle sus pertenencias.

Nadia Beller permanece hospitalizada con pronóstico reservado tras una cirugía de urgencia.

Al día siguiente, su expareja y exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz.

Desde el hospital, Nadia Beller acusó a Fernando Cerimedo de tentativa de feminicidio y corrupción.

Cámaras de seguridad captan atentado contra Nadia Beller

Imágenes del momento muestran a Nadia Beller afera de su hotel mientras revisaba cosas en su teléfono celular.

Por la escalinata se aprecia cuando los atacantes, se acercan a ella, siendo uno de ellos quien detonó el arma de fuego, mientras que el otro toma las pertenecias de la abogada.

Ambos hombres llevaban la cara cubierta por cascos de moto e iban vestidos como repartidores de comida.

Autoridades continúan analizando videos de cámaras de seguridad, así como otros elementos que ya fueron incorporados al caso.

Ataque a Nadia Beller (Captura de video)

Fernando Cerimedo detenido tras el atentado contra Nadia Beller

Fue al 18 de agosto que Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y expareja de Nadia Beller, fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz.

Según reportes, el periodista argentino estaba a punto de abordar un vuelo con destino a Buenos Aires a pocas horas del atentado.

Ahora, las autoridades siguen distintas líneas de investigación en las que buscan al autor o autores del ataque armado, así como un posible vínculo con Cerimedo.

El periodista permanece bajo custodia de la policía boliviana. Hasta el momento no se sabe más de su situación legal.

Desde el hospital, Nadia Beller declaró que el celular que le fue robado contenía pruebas de corrupción ligadas a su expareja, a quien señaló por tentativa de feminicidio.