Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtieron que su movimiento apenas comienza y confirmaron que preparan mega marcha nacional para miércoles 21 de octubre.

Durante un pronunciamiento ante los medios, el enfermero del IMSS, Rafael Soto confirmó que volverán a protestar.

“Queremos anunciar que esta movilización va empezando, no es el final, es solo el inicio. Está bien que hayan empezado a negociar el salario, pero esto no parará las movilizaciones de los trabajadores...” Rafael Soto, trabajador del IMSS

De igual manera, indicó que en los próximos días darán más detalles sobre la organización, horarios y puntos de concentración de la mega marcha que planean realizar.

La postura de los trabajadores del IMSS llega luego del rechazo expresado al aumento salarial directo del 2.9% y 3.9% en prestaciones, ya que buscan un incremento del 10 por ciento.

Protestas de trabajadores del IMSS (Cuartoscuro)

Trabajadores marcharán hasta lograr destitución de Rafael Olivos del IMSS

Además de anunciar la mega marcha para el 21 de octubre, los trabajadores del IMSS aclararon que su movilización es legítima y que buscan expulsar a los partidos políticos de su sindicato.

También advirtieron que protestarán hasta que se destituya a Rafael Olivos, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Camila Ayala Benabib)

Igualmente mencionaron que convocan a un Congreso Nacional extraordinario con fin para conformar un comité ejecutivo que represente sus intereses.

En su pronunciamiento con los medios Rafael Soto anunció que los trabajadores del IMSS tienen siete secciones tomadas del sindicato nacional y que no los soltarían.