Zoé Robledo y Rafael Olivos instalaron una mesa de trabajo para analizar la mejora salarial para los trabajadores del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social).

El titular del IMSS compartió fotografías de la mesa y reunión con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos, de quien exige su renuncia.

De momento, los trabajadores del IMSS anunciaron que las protestas continuarán, por ejemplo, para mañana viernes 16 de octubre en la autopista México-Pachuca.

Zoé Robledo y Rafael Olivos instalan mesa de trabajo para analizar aumento salarial

Mediante redes sociales, Zoé Robledo anunció la instalación de la mesa de trabajo con el líder sindical Rafael Olivos para construir una nueva propuesta de mejora salarial.

Zoé Robledo y Rafael Olivos analizan mejora salarial para trabajadores del IMSS (IMSS)

Asimismo, Zoé Robledo compartió que se analizarán las condiciones de trabajo para quienes sostienen el instituto, sin dar mayores detalles sobre las discusiones.

El breve anuncio fue compartido también por las redes sociales del IMSS, destacando a su vez que buscarán mejoras para los trabajadores que sostienen y cuidan todos los días.

Al respecto, Rafael Olivos no se ha pronunciado, sin embargo, el SNTSS sí emitió un comunicado en el que resalta que su prioridad es alcanzar un acuerdo mediante el diálogo.

Esto en representación de los trabajadores del IMSS tras el resultado de la consulta realizada el 14 de octubre, en votación secreta que todavía se ha hecho público su conteo.

Trabajadores del IMSS acusan que no han sido convocados a la mesa de trabajo

Pese a que los trabajadores del IMSS celebraron el inicio de las conversaciones para tener un aumento salarial tabular del 10%, acusan que siguen sin ser escuchados.

Zoé Robledo y Rafael Olivos analizan mejora salarial para trabajadores del IMSS (IMSS)

Al respecto mencionaron que pese a la decisión de respetar el no de los trabajadores del IMSS, no se les ha preguntado el aumento salarial y no fueron convocados a la mesa de trabajo.

Por lo que siguen exigiendo la renuncia de Rafael Olivos así como todo su Comité Ejecutivo Nacional ya que aseguraron, no los representa, por lo que las protestas van a continuar.