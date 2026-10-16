Trabajadores del IMSS anunciaron un nuevo bloqueo en Reforma, Ciudad de México (CDMX), hoy 16 de octubre, para exigir la renuncia de Rafael Olivos.

“En un rato será sobre Reforma… muy probablemente donde tenemos el plantón...“¿Cuándo se van a parar los cortes e incluso las movilizaciones? Cuando nos anuncien que fue destituido Rafael Olivos y se pueda llamar a un congreso extraordinario” Rafael Soto

De acuerdo con el enfermero Rafael Soto, miembro del Comité de Movilización Nacional de Trabajadores del IMSS, no van a descansar hasta que el “sindicalismo charro” salga del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

En este sentido, aseguró que las movilizaciones “no van a parar” hasta que remuevan o renuncie Rafael Olivos a la dirección del sindicato.

Cabe señalar que las movilizaciones de los trabajadores del IMSS iniciaron este 16 de octubre en la carretera México-Pachuca y pasarán al Paseo de la Reforma en el transcurso del día -sin revelar horario o sede-.

Trabajadores del IMSS exigen renuncia de Rafael Olivos para continuar negociaciones

De acuerdo con Rafael Soto, enfermero en el Hospital Siglo XXI, las movilizaciones de los trabajadores del IMSS se mantendrán mientras no renuncie Rafael Olivos al SNTSS.

Soto destacó que es Rafael Olivos quien se encuentra en las mesas de negociación con el gobierno federal, a pesar de que los trabajadores consideran que no los representa.

“Parecieran hacer caso omiso, como si no existiéramos…se han minimizado las movilizaciones y como si ya no existiéramos. ellos ya van a mesas de negociación y las demandas parece que no les están haciendo mella” Rafael Soto

Asimismo, señaló que los trabajadores esperarían la salida de Rafael Olivos “hoy mismo” para poder retomar las negociaciones con una representación elegida en un congreso extraordinario.

“A nosotros nos gustaría que fuera hoy mismo que anunciaran su renuncia o que lo renunciaron porque las movilizaciones no van a parar” Rafael Soto

Movilizaciones de trabajadores del IMSS son justas; llama a comprensión de la población

Por otra parte, Rafael Soto señaló que las movilizaciones de los trabajadores del IMSS no son una lucha sindical o salarial, sino una lucha social por la salud de los mexicanos.

“Lamentamos si en algún momento la población se ve afectada, por eso es que lo estamos tratando de hacer intermitente” Rafael Soto

Por ello, lamentó posibles afectaciones a la población y llamó a la comprensión durante los bloqueos y marchas que mantendrán mientras no renuncie Rafael Olivos.

“No es una lucha solo sindical, no es una lucha solo salarial, es una lucha social para mejorar la salud y que nuestras demandas son justas” Rafael Soto

Rafael Soto reiteró que las movilizaciones y bloqueos cesarán en cuanto Rafael Olivos renuncie y puedan convocar a un congreso extraordinario para “destituir a estos dinosaurios”.

“En el momento en que se anuncie la renuncia de Rafael Olivos creo que estará claro que hay un canal de negociación porque podríamos ya estar convocando a este congreso extraordinario donde los compañeros, verdaderos representantes de las demandas de los trabajadores, irían a un congreso a formar este nuevo comité ejecutivo y destituir a estos dinosaurios” Rafael Soto

Trabajadores del IMSS mantienen lucha por insumos, medicamentos y personal

En el mismo sentido, Rafael Soto recordó que la lucha de los trabajadores del IMSS sí incluye un incremento salarial porque aspiran a tener un desarrollo profesional digno.

Sin embargo, lo más importante es que se abra el diálogo para hacer realidad el abasto de insumos y medicamentos.

Así como la mejora en la infraestructura y la revisión de las plantillas laborales para poder brindar una mejor atención a los mexicanos desde el sistema de salud.