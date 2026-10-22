Trabajadores del IMSS alcanzaron un acuerdo para realizar nuevas protestas este jueves 22 de octubre, por lo que prevén bloqueos intermitentes en varios puntos de la Ciudad de México (CDMX).

Puntualmente, los trabajadores del IMSS llamaron a reunirse frente a las instalaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en punto de las 15:00 horas.

Protestas del IMSS continuarán este jueves 22 de octubre en CDMX

Tras finalizar la movilización de este miércoles 21 de octubre, trabajadores del IMSS lograron un acuerdo para continuar con las protestas para este jueves 22.

Dentro de los puntos acordados para realizar cierres temporales sobresalen principalmente la avenida Cuauhtémoc, en las inmediaciones del Centro Médico, en donde se congregará principalmente su reunión.

Marcha del IMSS (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Asimismo, se esperan bloqueos intermitentes en la avenida Vallejo, frente a donde se encuentra el Hospital La Raza.

Durante las resoluciones, se instó a sumar el apoyo de los trabajadores del IMSS en otras unidades médicas, tales como los hospitales de Pediatría, Lomas Verdes, la 25, entre otros.

Así, bajo el grito de “¡unidad!, ¡unidad!" acordaron la nueva reunión, mismas que afirmaron continuarán hasta establecer una reunió con autoridades federales de primer nivel.

El objetivo es consolidar la fuerza de la protesta, para que los representantes de los trabajadores del IMSS sea atendidos por funcionarios involucrados en la toma de decisiones.

Lo anterior, luego de rechazar el diálogo con interlocutores que acusan no tienen la capacidad de diálogo ni la facultad para atender sus demandas.