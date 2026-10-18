El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) mantienen mesas de trabajo activas para optimizar los salarios y las condiciones laborales del personal.

Estas sesiones están dirigidas por Zoé Robledo y Rafael Olivos Hernández, con la participación de líderes sindicales y directivos institucionales.

De manera simultánea, se analizan temas prioritarios del IMSS como el abastecimiento de medicamentos, el personal, el equipamiento médico y la conservación de las instalaciones.

Ambas organizaciones reafirman su compromiso de impulsar mejoras continuas mediante el diálogo constante y las necesidades expresadas por sus empleados.

El IMSS y el SNTSS mantienen mesas de diálogo para definir un nuevo aumento para trabajadores

El personal de salud del IMSS rechazó en consulta nacional la propuesta previa de un incremento global del 6.8% (2.9% directo al salario y 3.9% en prestaciones). La base trabajadora ha exigido un aumento salarial de hasta el 10%.

¿Habrá un nuevo aumento para trabajadores del IMSS? Continúan las negociaciones (@Tu_IMSS / X )

Tras la negativa, la dirección del IMSS, encabezada por Zoé Robledo, y el SNTSS, liderado por Rafael Olivos Hernández, reabrieron el diálogo para formular una nueva propuesta de incremento salarial.

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se evalúa un programa integral que contempla un mayor ajuste salarial dentro de lo factible, junto con la regularización de plazas laboralmente pendientes.

Las negociaciones entre el IMSS y el SNTSS se mantienen en curso para definir la cifra definitiva y el plan de acción para cada hospital.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre si ya se tiene un avance en concreto sobre el aumento salarial.

Durante las mesas de diálogo entre el IMSS y el SNTSS temas relacionados con las condiciones laborales y operación de los servicios

Además del incremento salarial, las mesas de negociación entre el IMSS y el SNTSS abordan de manera simultánea diversos temas enfocados en las condiciones laborales y la operación de los servicios de salud:

Abasto de insumos y medicamentos: Garantizar el suministro oportuno de material clínico y el surtimiento efectivo de recetas médicas.

Plantilla y cobertura de personal: Atender las necesidades de disponibilidad de personal y avanzar en la regularización de plazas.

Infraestructura y equipamiento: Adquisición y mantenimiento de equipo médico, renovación de mobiliario y conservación general de las instalaciones hospitalarias.

Gestión y organización interna: Optimización de los procesos administrativos y operativos en los centros de trabajo.

En estas mesas de trabajo también se evalúan los primeros resultados recabados mediante la estrategia “Piso por Piso” en la que se escuchó de manera directa a trabajadores en 216 de los 277 hospitales del instituto.

A partir de este diagnóstico, se elaboran planes de acción específicos con plazos definidos para atender los problemas prioritarios de cada unidad médica.