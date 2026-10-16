Rafael Soto, vocero del Comité de Movilización Nacional de Trabajadores del IMSS, exigió que los partidos políticos salgan del sindicato de los trabajadores de la salud, en el marco de nuevas movilizaciones.

De acuerdo con el enfermero del Hospital Siglo XXI, las movilizaciones “no van a parar” hasta que los intereses políticos dejen de ser prioridad para el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

“Este movimiento es totalmente apartidista. No es nuestro enemigo el instituto, no es nuestro enemigo el gobierno” Rafael Soto, vocero del Comité de Movilización Nacional de Trabajadores del IMSS

“Queremos expulsar a los partidos del sindicato”: Rafael Soto reitera que lucha es por los trabajadores

De acuerdo con Rafael Soto, los trabajadores del IMSS están luchando para expulsar a los partidos del SNTSS porque solo los trabajadores pueden ser “el patrón” del sindicato.

“Este movimiento es apartidista, justo lo que queremos expulsar a los partidos del sindicato… el único patrón del sindicato tienen que ser los trabajadores. No tiene que haber partidos en nuestro sindicato y es por eso que nos estamos movilizando” Rafael Soto, vocero del Comité de Movilización Nacional de Trabajadores del IMSS

En este sentido, reiteró que mantendrán las movilizaciones hasta que renuncie Rafael Olivos, secretario general del sindicato y puedan renovarse los cargos a través de un congreso extraordinario.

Asimismo, señaló que el movimiento de los trabajadores es apartidista y aseveró que no son enemigos del IMSS ni del gobierno, pero sí del “sindicalismo charro que aqueja a todos los sindicatos de este país”.

Por otra parte, señaló que comenzaron a recibir ataque para intentar dividir el movimiento, por lo que hizo un llamado a la unidad de los trabajadores del IMSS en todo el país.

“Nos están comenzando a atacar mucho, youtubers, de gobernación, gente tratando de dividir el movimiento…hago el llamado a todos mis compañeros a la unidad, a que sigamos fuertes en todo el país” Rafael Soto, vocero del Comité de Movilización Nacional de Trabajadores del IMSS

Rafael Soto llama a compañeros a “rescatar el sindicato” de los partidos políticos

Por otra parte, Rafael Soto hizo un llamado a los 37 compañeros que iniciaron con el movimiento contra la dirección del SNTSS a fortalecerse y rescatar al sindicato de los partidos políticos.

En este sentido, señaló que ahora “tienen que convertirse en mil 300 congresistas” para poder sacar el “charrismo” del sindicato y ponerlo al servicio de los trabajadores y la salud de los derechohabientes.