La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a la protesta de la madre buscadora Ceci Flores en Palacio Nacional del 18 y 19 de marzo.

Claudia Sheinbaum aseguró que “es mejor hacer propuestas que criticar” las acciones de las personas, en este caso, de Ceci Flores, madre buscadora de Sonora que se posó afuera de Palacio Nacional esperando que el presidente la recibiera.

Y es que la madre buscadora de Sonora acudió con una pala a Palacio Nacional, esperando que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la recibiera para entregársela ella misma.

Pues, de esa forma, el mandatario federal asumiría su responsabilidad por los miles de desaparecidos que hay en México, incluidos sus dos hijos, Marco Antonio Sauceda Rocha y Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecidos en 2019 y 2015, respectivamente.

Ante esto, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum señaló que lo mejor es dar propuestas para terminar con las desapariciones en México.

Sus palabras se dan a menos de 3 meses de las elecciones 2024, las cuales se realizarán el 2 de junio y en donde se renovarán 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

En conferencia de prensa desde Tamaulipas, Claudia Sheinbaum aseguró que, como lo dijo el Reforma, “es mejor dar propuestas que criticar”, con respecto a las protestas de las madres buscadoras.

En ese sentido, la candidata presidencial de Morena en las elecciones 2024 señaló que “hacia allá hay que avanzar”, por lo que propusó resolver las desapariciones de las personas en México “atendiendo las causas”.

Claudia Sheinbaum dijo que, tal como se hizo en la Ciudad de México (CDMX), previamente gobernada por ella, se deberá atender a las víctimas de desapariciones y disminuir el delito.

Todo esto, “sin el uso que algunos le quieren dar”, refiriéndose a un supuesto uso político del tema de inseguridad en México, incluyendo las desapariciones de las y los mexicanos .

Las palabras de Claudia Sheinbaum se dan luego de que Ceci Flores acudió el 18 y 19 de marzo a Palacio Nacional, esperando ser recibida por AMLO.

La madre buscadora de Sonora, quien ha sido víctima de amenazas mortales, se colocó en el inmueble del Centro Histórico de la CDMX con una pala, la cual pretende entregar al presidente de México.

Sin embargo, el mandatario federal no ha accedido a recibirla, pese a que este mismo 19 de marzo Ceci Flores se vistió de beisbolista, para ver “si así” la recibe el presidente.

La madre buscadora afirmó que no cederá hasta que AMLO reciba en sus manos la pala con la que ha buscado a los desaparecidos de México , la misma que ha encontrado los cadáveres de miles de muertos que no fueron localizados por las autoridades.

Asimismo, la madre buscadora señaló que perseguirá a AMLO hasta que él reciba la pala y de esa forma asuma su responsabilidad para buscar a los cientos de miles de desaparecidos en el país.

“Ahora sí quiero hablar con el presidente y si él no me recibe el día de hoy, voy a volver, y si no me recibe las otras veces que vuelva, lo voy a perseguir así como yo estoy siendo perseguida, lo voy a perseguir por todo el mundo y a donde vaya, yo voy a andar atrás de él con mi pala hasta que se la entregue en sus propias manos y asuma su responsabilidad y obligación de buscar a nuestros desaparecidos”

Ceci Flores