La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca, Morelos, y calificó el homicidio como un hecho “triste e indignante”.

“No hay lugar a dudas de que fue un homicidio ordenado y dirigido contra él; no solo vamos por los asesinos materiales, sino por quién ordenó este crimen tras denunciar un desarrollo inmobiliario” Claudia Sheinbaum

Además, Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, a intervenir en las investigaciones para identificar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron el crimen contra Gabriel Rivas.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum aseguró que no existen dudas de que se trató de un homicidio dirigido contra el funcionario de Morelos, quien también se desempeñaba como defensor ambiental y había denunciado presuntas irregularidades relacionadas con un desarrollo inmobiliario.

Sheinbaum busca esclarecer asesinato de Gabriel Rivas y denuncias contra inmobiliaria

Durante la conferencia mañanera de este 6 de noviembre, Claudia Sheinbaum reiteró su respaldo a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y al Gobierno estatal para esclarecer el asesinato de Gabriel Rivas.

Asimismo, Sheinbaum adelantó que buscará reunirse con la mandataria estatal para analizar las posibilidades de frenar el proyecto inmobiliario que el regidor había cuestionado por sus posibles afectaciones ambientales.

Asesinan a Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca, en ataque armado (Redes sociales)

Gabriel Rivas Ríos fue asesinado a balazos mientras circulaba en su vehículo sobre la calle del Ejido, en la zona de Ejidos de Acapantzingo, en Cuernavaca.

El viernes 30 de octubre, Gabriel Rivas participó en una protesta contra el proyecto Alto Verde, que contempla la construcción de un conjunto habitacional en La Cazahuatera, una zona de selva baja cuya conservación había defendido.