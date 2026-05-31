Algo en lo que puso énfasis Claudia Sheinbaum durante su segundo informe, fueron los ataques que ha sufrido el gobierno de México por parte de la derecha internacional.

Según Claudia Sheinbaum, la derecha internacional ha usado elementos digitales para orquestar una ofensiva mediática en contra del gobierno de México, siendo una táctica muy diferente al pasado.

La derecha internacional usa redes sociales para intervenir en México afirma Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum mencionó que desde hace meses, el gobierno de México ha visto una serie de ataques de parte de la derecha internacional en diversas redes sociales.

En palabras de Claudia Sheinbaum, esto se debe a que la derecha internacional usa nuevas formas de desestabilización, unas basadas más en la tecnología y elementos digitales, que en la fuerza pura.

Usan campañas digitales y operaciones de desinformación, mismas cuyo objetivo es afectar a países enteros o movimientos como tales, cambiando la percepción pública de los mismos sin la necesidad de ejercer una presión física.

Pues operan desde las mencionadas redes sociales, que son plataformas globales de libre acceso y cuyo flujo de información solo depende de unos cuantos.

Manipulando así los algoritmos a través de cuentas falsas, siendo una serie de enemigos que son difíciles de controlar en tiempo real.

“Las formas de desestabilización de las derechas internacionales han cambiado un poco, pero no de propósito. Ya no siempre se imponen por la fuerza, hoy pueden expresarse a través campañas digitales, operaciones de desinformación que buscan erosionar gobiernos o movimientos.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum (Especial)

Claudia Sheinbaum afirma que ataques son porque la derecha internacional no acepta el cambio de México

En la interpretación de Claudia Sheinbaum, los ataques que la derecha internacional dirige a México se deben a que nunca se ha aceptado que el país cambió desde hace unos años.

Claudia Sheinbaum menciona que no aceptan que México haya recuperado su dignidad, haciendo referencia al triunfo de la 4T en 2018, así como el seguimiento de la misma con su gobierno hace dos años.

Siendo estos hechos una muestra de que México ha ejercido por primera vez en mucho tiempo, su independencia de manera plena.

A pesar de ello, afirma que su gobierno no se dejará intimidar, al mismo tiempo que se cuenta con el apoyo del pueblo para que la transformación siga avanzando como lo ha hecho hasta ahora.