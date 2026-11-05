Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, fue asesinado la tarde de este miércoles 4 de noviembre durante un ataque armado en la zona de Ejidos de Acapantzingo.

De acuerdo con la información preliminar, Gabriel Rivas Ríos se encontraba a bordo de un auto sobre la calle Del Ejido, cuando sujetos armados que viajaban en una motocicleta dispararon directamente contra él.

Regidor de Morena en Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, muere tras ataque armado en Acapantzingo

Este miércoles se reportó un ataque armado en la colonia Ejidos de Acapantzingo contra el regidor de Morena en Cuernavaca, los responsables habrían huido del lugar, por lo que se desplegó un operativo de seguridad.

Asesinan a Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca, en ataque armado (Redes sociales)

Reportes preliminares señalan que los sujetos armados dispararon directamente contra él. Dada la gravedad de sus heridas, habría perdido la vida en el lugar de los hechos.

El asesinato de Gabriel Rivas Ríos fue confirmado por Margarita González, gobernadora de Morelos, quien expresó sus condolencias a familiares y personas cercanas al funcionario

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que instruyó a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener una coordinación estrecha para esclarecer el asesinato y garantizar que se haga justicia.

Asesinan a Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca, en ataque armado (Captura de pantalla)

Fiscalía de Morelos ya investiga el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca

Tras el hecho, la Fiscalía de Morelos informó que ya dio inicio a las diligencias correspondientes para investigar el ataque, identificar a los responsables y determinar las circunstancias del crimen.

Asimismo, detalló que se agotarán todas las líneas de investigación, reiterando su compromiso en dar con los responsables de la muerte de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca.

Cabe mencionar que, recientemente, el regidor Gabriel Rivas Ríos había denunciado que fue víctima de amenazas, por lo que podría ser una de las líneas de investigación de la Fiscalía de Morelos.