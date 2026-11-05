Ariadna Montiel lamentó el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos.

Fue la tarde del miércoles 4 de noviembre cuando se dio a conocer la muerte de Gabriel Rivas Ríos, luego de ser víctima de un ataque armado cuando se encontraba en la colonia Ejidos de Acapantzingo.

Ariadna Montiel lamenta asesinato de Gabriel Rivas Ríos; autoridades ya investigan el crimen

Ariadna Montiel envió condolencias y mensajes de solidaridad a los seres queridos de Gabriel Rivas Ríos, reconociendo además su trayectoria como pilar fundador de este movimiento político.

La dirigente nacional Morena compartió en su mensaje una esquela, lamentando el terrible asesinato del regidor morenista en Cuernavaca.

Ariadna Montiel lamenta el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca (Captura)

Debido a lo ocurrido, diversos representantes de la esfera pública manifestaron su rechazo absoluto y exigieron justicia para dar con los responsables de este crimen.

La gobernadora Margarita González informó que dio instrucciones precisas a la Mesa de Construcción de Paz para mantener una coordinación estrecha y garantizar justicia.

Asimismo, la Fiscalía de Morelos dio inicio a las diligencias ministeriales correspondientes para esclarecer el asesinato de Rivas Ríos, precisando que agotará todas las líneas de investigación.

Entre ellas destacan presuntas denuncias previas sobre amenazas que el edil había presentado formalmente desde meses anteriores a su asesinato.