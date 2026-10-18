El morenista y ganadero Arturo Marín Acevedo, fue asesinado a balazos en el municipio de Cuajinicuilapa, ubicado en la región de la Costa Chica del estado de Guerrero.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque armado se registró de manera directa cuando la víctima transitaba por la zona centro del municipio a bordo de su vehículo.

Marín Acevedo había formalizado en días recientes su registro en el proceso interno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para buscar la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación, aspirando a encabezar la candidatura rumbo a la alcaldía de Cuajinicuilapa.

Arturo Marín Acevedo, aspirante de Morena en Cuajinicuilapa, Guerrero (Especial)

Testigos presenciales indicaron que sujetos armados dispararon en reiteradas ocasiones contra el aspirante político y posterior al ataque se dieron a la fuga.

Su asesinato ocurre en el contexto de la preparación de los procesos políticos locales en Guerrero, aunque hasta el momento no se ha establecido públicamente si el ataque estuvo relacionado con sus aspiraciones políticas.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Arturo Marín Acevedo en Cuajinicuilapa?

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados atacaron directamente a Arturo Marín Acevedo cuando circulaba en una camioneta acompañado de su esposa, en el municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero.

El medio El Sur de Acapulco reportó que la agresión ocurrió en la calle San Nicolás, esquina con 2 de Abril, en la zona centro del municipio.

Los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo y posteriormente huyeron del lugar. A consecuencia de las heridas por arma de fuego, Marín Acevedo murió en el sitio, mientras que su esposa resultó gravemente lesionada.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de la mujer.

Fiscalía de Guerrero investiga el homicidio de Arturo Marín Acevedo

Tras la agresión, elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas por el homicidio de Arturo Marín Acevedo.

La investigación deberá esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.