Guillermo Camacho, padre de la alcaldesa de Huanusco, Zacatecas, Julieta Isamar Camacho García, fue asesinado en un ataque armado en su contra durante la madrugada del jueves 8 de octubre de 2026.

Según los reportes, Camacho fue sorprendido por hombres armados cuando se trasladaba en su vehículo desde el municipio de Tabasco hacia Huanusco sobre la vía federal 54.

Tras el ataque, Camacho perdió el control de la unidad, la cual terminó por estrellarse frente a la Unidad Deportiva ubicada en la zona norte del municipio.

Alcaldesa de Huanusco exige justica tras asesinato de su padre, Guillermo Camacho

Los primeros mensajes manifestaron un percance vial, sin embargo, horas más tarde se confirmó que Guillermo Camacho presentaba impactos de bala en el cuerpo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas mantiene hasta el momento una investigación por estos hechos, cuyos se desconocen hasta el momento.

De acuerdo con reportes forenses, Guillermo Camacho presentaba dos heridas de bala, mismas que se analizarán para determinar el arma de fuego utilizada en el ataque.

Asesinan a Guillermo Camacho, padre de la alcaldesa de Huanusco, Zacatecas (Especial)

Ante el hallazgo, Camacho García solicitó frenar especulaciones y reconoció el acompañamiento institucional que ha recibido por parte de las autoridades.

La alcaldesa de Huanusco exigió un esclarecimiento transparente de lo sucedido, que impida la impunidad del crimen mientras las averiguaciones continúan sin esclarecer lo sucedido.