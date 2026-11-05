Morena exige investigar el asesinato de Gabriel Rivas Ríos en Cuernavaca

A través de un comunicado, Morena exigió a las autoridades del estado de Morelos investigar el asesinato de su regidor Gabriel Rivas Ríos, ocurrido en la ciudad de Cuernavaca.

Fue el miércoles 4 de noviembre cuando se confirmó el asesinato de Gabriel Rivas Ríos tras ser víctima de un ataque armado en la colonia Ejidos de Acapantzingo.

Morena pide que asesinato de Gabriel Rivas Ríos en Cuernavaca no quede impune

La dirigencia nacional de Morena expresó su repudio e indignación ante el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, quien fuera regidor del partido en Cuernavaca y fundador del movimiento en Morelos.

El partido guinda manifestó su profunda consternación por lo sucedido, urgiendo a las instancias correspondientes a actuar con celeridad para evitar que el crimen no quede impune.

Asesinan a Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca (Michelle Rojas)

Morena instó a los organismos competentes de justicia a desarrollar una investigación rigurosa que explore y agote todas las líneas de investigación posible para deslindar responsabilidades.

Asimismo, enfatizaron que las autoridades deben conducirse con prontitud y rigor institucional para garantizar la identificación y procesamiento judicial de las personas que resulten responsables por el asesinato de Gabriel Rivas Ríos.

Finalmente, la dirigencia de Morena extendió sus condolencias y muestras de solidaridad a los familiares, amistades y compañeros de lucha del regidor ante lo que señalaron es una irreparable pérdida.

Con este pronunciamiento, el partido guinda reafirmó su compromiso de dar seguimiento institucional para asegurar que el hecho no quede sin obtener justicia.