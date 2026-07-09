Claudia Sheinbaum afirmó que en su gobierno “nadie está por encima de la ley”, al pronunciarse sobre la vinculación a proceso de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, acusado de violencia doméstica.

“[en el caso de Víctor Rodríguez] como en todos, ni la amistad, ni los cargos están por encima de la ley, esa siempre ha sido nuestra posición y así vamos a actuar siempre”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Durante la mañanera del 9 de julio de 2026, la presidenta de México subrayó que ni la amistad ni el cargo público exentan de responsabilidad.

Cabe señalar que la defensa de Víctor Rodríguez solicitó arresto domiciliario por motivos de salud, pero la jueza lo rechazó al considerar que la víctima corría peligro, manteniéndolo en proceso judicial en Morelos.

Sheinbaum habla de Víctor Rodríguez y subraya que la violencia se castiga como marca la ley

En la conferencia del pueblo del 9 de julio de 2026, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la vinculación a proceso que el exdirector de Pemex tuvo por haber ejercido violencia doméstica.

Ante ello, Sheinbaum quiso aclarar que aunque Víctor Rodríguez haya sido servidor público por 18 meses en su gobierno, eso no lo exenta del delito que cometió.

A esto le sumó que tampoco una “amistad” estará por encima de la ley, proceso del cual en el caso de Víctor Rodríguez será determinado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos.

Asimismo, argumentó que en su gobierno “siempre” se va a defender a las víctimas porque esa es la forma en que ella ha actuado “a lo largo de la vida”, sumado a ello la justicia para ellas.

Víctor Rodríguez pidió arresto domiciliario pero fue rechazado

El inicio del caso de Víctor Rodríguez comenzó con la vinculación a proceso por violencia doméstica, pese a que la defensa del exdirector de Pemex pidió arresto domiciliario.

Aunque la defensa argumentó la edad de Rodríguez y el diagnóstico de un tumor maligno en la próstata para llevar el proceso en arresto domiciliario, la jueza no accedió.

A la perspectiva de la jueza, la víctima de Víctor Rodríguez corre peligro si este está en arresto domiciliario. Además de que el dictamen pericial sobre su salud apunta que el riesgo es leve.