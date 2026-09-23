El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, acusado de presuntamente ser parte de una red de huachicol fiscal, podría obtener prisión domiciliaria el viernes 25 de septiembre de 2026.

Sin embargo, Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo, señaló que será hoy que reciban la notificación en donde conocerán “el alcance de la suspensión” y sí esta conlleva prisión domiciliaria.

Ernesto Ruffo podría recibir prisión domiciliaria por condición médica y de edad

La defensa de Ernesto Ruffo recibió la notificación de que la jueza había “concedido una suspensión”. Sin embargo, esto no asegura que el político vaya a obtener prisión domiciliaria de forma inmediata.

El exgobernador está acusado de ser parte de una red de huachicol fiscal al ser accionista de la empresa Ingemar, involucrada en las tráfico de hidrocarburo.

Juan Marcos Gutierrez, quien forma parte del equipo legal de Ernesto Ruffo, externó a Ciro Gómez Leyva que será el viernes 25 de septiembre a las 10:00 am en una audiencia de cambio de medidas que se oficialice la notificación que la jueza dio.

Sin embargo, Gutierrez aclaró que la forma en que se mandó la notificación fue “una concesión simple” por lo que se tendría que esperar a la audiencia para determinar qué pasará.

Por otra parte, señaló que aunque desde el inicio del proceso se pidió a la jueza prisión domiciliaria para Ernesto Ruffo, esta fue rechazada. Sin embargo, ahora se encuentran bajo otra circunstancia que podría ser favorable.

Esto debido a que no solamente Ernesto Ruffo tiene a su favor su edad, 74 años, sino que también ya fue sometido a exámenes médicos exhaustivos que podrían favorecer a obtener una prisión domiciliaria.

A su vez, Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo, aclaró con Azucena Uresti que hoy recibirán con detalle cuál es el alcance de la suspensión que dio la jueza.

Esto debido a que le informaron que una vez que se da el anunció, al siguiente día se envía la notificación en donde se conoce el alcance de la suspensión, situación que esperan vivir hoy.

“Sin la notificación desconocemos el alcance de la suspensión, si no conocemos el alcance no podemos con certeza decir si mi papá va a poder salir a arresto domiciliario”. Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo.

Actualmente, Ernesto Ruffo se encuentra en prisión en El Altiplano, una cárcel de alta seguridad ubicada en el Estado de México.

Según las acusaciones, Ernesto Ruffo bajo huachicol fiscal trianguló más de 5 millones de pesos con hidrocarburo.