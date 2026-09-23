La presidenta de México, Claudia Sheinbaum advirtió durante la Mañanera del Pueblo de este martes 23 de septiembre, que México no alcanza la tasa de reemplazo generacional.

“Hay datos muy interesantes, uno de ellos es que la tasa de crecimiento de población es de 90.07% que quiere decir, si queremos una reposición de la población, se tiene que ver hasta cuantos años vive un mexicano o mexicana, la tasa de reposición de la población es del 2%, porque son una familia de 4, durante una época fueron 4 los hijos de la familias, pero si tienen un hijo entonces va disminuyendo la población”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Tras la alerta sobre los resultados de la más reciente Encuesta Intercensal del INEGI, en la cual país cruzó la barrera de los 130 millones de habitantes, pero con una tasa de crecimiento de apenas 0.7% anual, la más baja desde la década de 1990.

Sheinbaum explicó que los tiempos van cambiando y también son parte para entender la tasa de reemplazo generacional, pues depende mucho de cuántos hijos tengan las parejas, cuánto tardan en tenerlos o incluso si deciden no tener.

“Si hay familias o parejas que viven solas y que no tiene hijos pues entonces se va reduciendo la población, 0.7 es todavía menor a 1, lo que sería menor a un hijo por pareja, en este momento de 2020 al 2025 una pareja no tiene hijos o personas que viven solas, es una taza de muy reducida, eso hizo que la edad promedio de los mexicanos y mexicanas sea de 29 a 32 años”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Baja en tasa de reemplazo generacional no es exclusiva de México: Sheinbaum

Ante la cifra de la tasa de reemplazo generacional, Sheinbaum dijo que esta perspectiva a la baja no es exclusiva de México, pues en también se nota en Europa, Estados Unidos, China y en otros países la reducción.

“Es un tema relevante para la planeación y entender que las familias hoy tienen hijos más tarde, o porque deciden no tener hijos, no es algo exclusivo en México, en Europa, en Estados Unidos, China hay reducción”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Ante la tasa de reemplazo generacional, Sheinbaum expresó que antes de hacer alguna campaña para que se tengan más hijos, “hay que entender sociológicamente exactamente qué está pasando para que los jóvenes de hoy decidan no tener hijos o sólo un hijo”, luego ver que hacemos en el país.