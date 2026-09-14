Deer Park es mencionada en la investigación sobre la red de huachicol fiscal vinculada al exgobernador Ernesto Ruffo: sería el origen de al menos un millón de litros de gasolina, con daño mayor a los 166 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República estaría investigando la refinería de Pemex en Estados Unidos, empresa que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el señalamiento a Deer Park.

De acuerdo con lo dado a conocer, la FGR comenzó a investigar Deer Park por los cargamentos asegurados en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, en julio 2025, que ascendían a los 15 millones de litros.

Deer Park estaría vinculada a red de huachicol fiscal de Ernesto Ruffo

De acuerdo con lo dado a conocer, la refinería Deer Park aparece como origen de algunos cargamentos de Ingemar, relacionada con Ernesto Ruffo y su red de huachicol fiscal por la que fue vinculado a proceso.

Ernesto Ruffo (Chris Noyola Martínez )

Deer Park, tal como se menciona en la carpeta a la que El País habría tenido acceso, sería el origen de al menos 9 embarques que pasaron por las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

Es decir, de los 18 millones de litros de hidrocarburo que habría ingresado Ernesto Ruffo mediante el huachicol fiscal, al menos un millón de litros de gasolina tuvieron origen en Deer Park.

Cantidad que sería un posible daño al erario de 166 millones de pesos, aunque se mantienen las investigaciones, para determinar también quién podría estar detrás de estas operaciones.

Decomisos en Coahuila derivaron en investigaciones que vinculan a Deer Park con Ernesto Ruffo

Las investigaciones consultadas por el medio, la FGR deriva en Deer Park tras los decomisos en Coahuila de julio 2025, el primero en Ramos Arizpe con 3.7 millones de litros de hidrocarburos.

Sin embargo, en Saltillo se sumaron otros 11.5 millones de litros de hidrocarburo, así como 96 carrotanques varados en unas vías de ferrocarril, ambas sin documentos que acreditaran su traslado y procedencia.