Ernesto Ruffo se quedará en el Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya, mejor conocido como penal del Altiplano, ya que esto es lo que especifica su suspensión definitiva.

Tras darse a conocer el posible cambio de medida cautelar, tanto el Órgano de Administración Judicial como la jueza que concedió la suspensión definitiva aclararon la situación jurídica.

Con la misma, el exgobernador de Baja California queda bajo disposición del juzgado de amparo, por lo que se mantendría a la espera de una audiencia para cambio de medida cautelar.

Ernesto Ruffo no saldrá del Altiplano: esto implica su suspensión definitiva

Azucena Lazalde, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal de Toluca y quien concedió la suspensión definitiva a Ernesto Ruffo, explicó que el fallo no concedió la salida del Altiplano.

Ernesto Ruffo no saldrá del Altiplano: de esto trata su suspensión definitiva (FGR)

De acuerdo con la suspensión definitiva, esta no implica un cambio de medidas cautelares, ya que no puede conceder efectos distintos previstos en la norma, acorde con la Ley de Amparo.

Por lo que con la suspensión definitiva, Ernesto Ruffo queda a disposición de un juzgado de amparo en el Altiplano, y se garantiza la vigilancia de que no se vulneren sus derechos.

Asimismo, la suspensión tampoco ordena que la jueza encargada, Alejandra Ramírez de la Vega, programe una nueva audiencia para cambiar la medida cautelar.

Previamente, la hija del exgobernador, Verónica Ruffo, había señalado que el pasado 17 de septiembre se solicitó nuevamente una audiencia para pedir la prisión domiciliaria.

Ernesto Ruffo: Verónica Ruffo aclara lo que sabe del proceso del exgobernador

Hasta el momento, no se ha dado a conocer que la solicitud de audiencia para Ernesto Ruffo haya sido aceptada, ya que como Verónica Ruffo explicó, no le habían informado sobre dicho proceso.

Esto tras acudir al Altiplano para visitar a Ernesto Ruffo, en donde fue cuestionada por medios y aclaró que desconocía la noticia o sobre el amparo en curso.

Sin embargo, Guadalupe Acosta Naranjo señaló que tras la noticia viajó en compañía de Verónica Ruffo al juzgado de Toluca para conocer la situación sobre la suspensión definitiva.