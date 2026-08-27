La Fiscalía General de la República (FGR) informó los resultados obtenidos tras llevar a cabo un cateo a dos bodegas ubicadas en la Ciudad de México (CDMX) relacionadas al caso de Ernesto Ruffo.

De acuerdo con la titular de la FGR, Ernestina Godoy, esta acción permitió recabar documentación indispensable para esclarecer el funcionamiento de una compleja red dedicada al huachicol fiscal.

FGR asegura en cateo documentos que revelan operación de huachicol fiscal en caso de Ernesto Ruffo

Tras obtener la orden de un juez federal, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, cateó dos bodegas en CDMX vinculadas al caso de Ernesto Ruffo.

Godoy señaló que agentes ministeriales, acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ingresaron a los almacenes señalados por huachicol fiscal en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Al interior, las autoridades confiscaron y aseguraron una gran cantidad de valiosos documentos confidenciales que la organización delictiva ligada a Ernesto Ruffo mantenía ocultos en el sitio.

Puntualmente, se aseguraron contratos, actas de reuniones y pedimentos de importación que evidencian la presunta simulación de operaciones de comercio exterior por parte de la empresa acusada.

Ernesto Ruffo (Chris Noyola Martínez )

Estas pruebas revelan el complejo modus operandi de la organización, y permite abrir nuevas líneas de investigación en torno a otros esquemas delictivos de carácter fiscal que analizan las autoridades.

A su vez, esto robustece la carpeta de investigación contra Ernesto Ruffo y las transacciones realizadas por el tráfico de combustible ilegal.

La FGR reiteró que hasta el momento 25 personas han sido vinculadas con esta red de huachicol fiscal, de las cuales nueve ya han sido detenidas por las autoridades federales, entre ellas Ernesto Ruffo.