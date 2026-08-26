Ernesto Ruffo envió un mensaje a la ciudadanía y a la presidenta, Claudia Sheinbaum: le pide apegarse a la ley en su caso de huachicol fiscal, sin convicciones políticas.

La hija del exgobernador de Baja California, Verónica Ruffo, reunió a diversos integrantes de la oposición, contrario al mensaje de Ernesto Ruffo.

Ya que en el mismo, Ernesto Ruffo pidió que no se politice su caso ni que se fomente el odio por los colores.

Ernesto Ruffo pide a Claudia Sheinbaum apegarse a la ley en su caso de huachicol fiscal

Ernesto Ruffo habría enviado un mensaje en el que asegura que acepta la diferencia de ideales con Claudia Sheinbaum; sin embargo, pide apegarse a la ley y tener acceso a la justicia.

Ernesto Ruffo pide a Claudia Sheinbaum apegarse a la ley en su caso de huachicol fiscal (Especial)

Añadió que si bien no pide que esté de acuerdo con él, sí solicita apoyo a quienes piensan diferente o a quienes la cuestionan, lo que definió como “a todos los mexicanos”.

Esto significaría que todos tengamos garantizados los mismos derechos y las libertades, así como el mismo acceso a la justicia, como señaló Verónica Ruffo.

Ernesto Ruffo pide “reflexionemos” y no se use su caso para dividir

Verónica Ruffo añadió que Ernesto Ruffo pide que su caso no se utilice para dividir ni fomentar el odio, ya que no debe ser una lucha de izquierdas o derechas.

Al respecto, Verónica Ruffo resaltó que el exgobernador quiere que reflexionemos, por lo que se dio la ampliación de su defensa con voces de diferentes visiones, en lucha por la justicia.

Al respecto, Somos México agregó que la causa de Ernesto Ruffo rebasa los partidos, ya que en el comité también hay integrantes de Movimiento Ciudadano y el PRI.

Esto debido a que creen en la inocencia de Ernesto Ruffo y, en conjunto, exigen no sólo el debido proceso, también que se dé la oportunidad de llevar el mismo en libertad.