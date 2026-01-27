El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que la compra de camionetas blindadas para los ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “era algo necesario”.

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Hugo Aguilar Ortiz aseguró que consideró una gestión normal la compra de 9 camionetas Jeep Grand Cherokee 2026, cuyo precio final con blindaje ascendió a casi 2.5 millones de pesos por cada una de ellas.

Hugo Aguilar señala como necesidad la compra de nuevas camionetas blindadas para la SCJN; acusa que se magnificó el tema

El ministro Hugo Aguilar Ortiz manifestó consideró como algo normal la compra de nuevas camionetas blindadas para los actuales ministros que integran el Pleno de la SCJN.

Lo anterior, debido a que el ministro presidente de la SCJN acusó que el parque vehicular que dejaron los anteriores ministros se encontraba en malas condiciones mecánicas, así como el blindaje ya no cumplía con requerimientos de seguridad .

Hugo Aguilar Ortiz señaló además que en este 2026 se cumplió justo el periodo de cuatro años en donde la SCJN renueva su parque vehicular, con el fin de garantizar las herramientas de trabajo para los juzgadores.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz (Daniel Augusto)

En entrevista, el ministro precisó que las malas condiciones de los vehículos anteriores han ocasionado algunos incidentes, como uno que detalló le tocó vivir durante un viaje de trabajo cuando la camioneta que le asignaron tuvo problemas con los rines.

Por tal motivo consideró que la compra de nuevas camionetas blindadas para los ministros "era una acción necesaria", práctica que dijo se realiza desde que estaban juzgadores anteriores al frente de la SCJN.

En este sentido, aseguró que fue la opinión pública la que “magnificó” la compra de nuevas camionetas blindadas, pues acusó que desde administraciones anteriores ha ocurrido esta misma situación sin que se enfatizara tanto en el tema.

Finalmente, Hugo Aguilar Ortiz indicó que ahora analizarán las medidas a tomar para el Pleno, luego de que los ministros rechazaran el uso de nuevas camionetas blindadas quedando estas a disposición de juzgadores que enfrenten riesgos a su seguridad.