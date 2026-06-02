Japón fue el escenario de la más reciente aparición pública del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, pues una connacional se lo encontró en un hotel de la ciudad de Kyoto.

“Yo soy acá esperando a mis viajeros de hoy aquí en su hotel y de pronto dije, yo a ese señor lo conozco. Yo a ese señor lo he visto en algún lado” Paola Alarcón. Guía de turistas en Japón

Así lo narró Paola Alarcón, una mexicana guía de turistas que compartió una historia en Instagram en la que explicó cómo se encontró con el expresidente con quien incluso se tomó una foto.

Cabe destacar que desde la conclusión de su sexenio, Enrique Peña Nieto se retiró de la política y solo ha aparecido de forma esporádica tanto en redes sociales, como en público.

Mexicana se encontró a Enrique Peña Nieto en Japón

El 30 de noviembre de 2018 concluyó de manera oficial la presidencia del priísta Enrique Peña Nieto, quien tras ello, tomó la decisión de separarse de la vida y el ojo público.

Desde entonces, el actual ex mandatario ha tenido esporádicas reapariciones, siendo la más reciente cuando una mexicana lo reconoció en Japón y hasta se tomó una foto con él.

Sobre el sorpresivo encuentro, la usuaria de Instagram “paola.lostinjapan”, compartió una primera historia de una fotografía en la que aparece en compañía de Enrique Peña Nieto.

Al respecto, Paola Alarcón explicó que el encuentro ocurrió en un hotel de la ciudad de Kyoto, donde dijo, ella esperaba a otros compatriotas mexicanos para guiarlos por un tour.

“Y pues nada pasó así a un ladino de mí y pues saben que yo soy metiche, no me iba a quedar con la duda de si era o no era, no me iba a quedar con la duda. Le pregunté, pasó a un lado y le dije, ¿es usted o se parece? Y me contesta: “¡soy!” Y me da la mano y yo “ay qué padre”" Paola Alarcón. Guía de turistas en Japón

Sin embargo, detalló, durante su espera notó la presencia de Enrique Peña Nieto, a quien se le acercó para preguntarle si sí se trataba de él, ante lo cual indicó, el exmandatario lo confirmó.

Con respecto a lo ocurrido, la mexicana que presta sus servicios como guía de turistas en Japón, señaló que le hubiera encantado que entre sus clientes estuviera el expresidente.

Enrique Peña Nieto reaparece en Japón; una mexicana lo reconoció (paola.lostinjapan/Instagram)

¿Qué pasó con Enrique Peña Nieto al finalizar su sexenio?

Al finalizar su sexenio el 30 de noviembre de 2018, Enrique Peña Nieto entregó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, cerrando oficialmente su periodo constitucional de seis años.

Tras concluir el mandato, se trasladó a España, donde estableció residencia en Pozuelo de Alarcón y dejó de participar en actividades públicas o procesos internos del PRI.

Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador (Cuartoscuro)

Desde entonces, ha aparecido en público de forma esporádica, como en 2019 cuando anunció en redes sociales su divorcio, así como cuando fue captado junto a otra pareja sentimental.

No obstante, ha logrado mantener un bajo perfil, debido a que no ha sido parte de actos políticos y mucho menos ha tenido intervenciones en escenarios institucionales mexicanos.