Durante este fin de semana, el expresidente Enrique Peña Nieto fue visto en Metepec, en las oficinas del SAT, tras su regreso a México.

Una fotografía de Peña Nieto con una mujer, presunta trabajadora del SAT, circuló en redes sociales para revelar su visita.

¿Por qué Enrique Peña Nieto está de regreso en México?

A través de redes sociales se reveló que Enrique Peña Nieto, visitó las oficinas del SAT en Metepec, Estado de México; hace unos días, el expresidente de México fue visto en Ixtapan de la Sal.

Hasta el momento, se desconoce el motivo por el cual Peña Nieto estuvo de visita en las oficinas del SAT en Metepec, pero ya circula una foto de él con una fan en redes redes sociales.

🚨 CAPTAN A @EPN EN #METEPEC 📸



👉 El expresidente Enrique Peña Nieto fue visto en las inmediaciones de oficinas del SAT en #Metepec; hasta el momento se desconoce el motivo de su visita. Hace unas semanas también fue captado en #IxtapanDeLaSal.



📌 De manera extraoficial, se… pic.twitter.com/GSQN3Kv4W4 — Daniel Camargo (@DanielCamargoMX) December 20, 2025

Desde hace algunas semanas se había revelado que Peña Nieto estaba de vuelta en México después de haberse mudado a España, pero ¿cuál es la razón de su regreso al país tras su sexenio?

Según el columnista y reportero Mario Maldonado, el regreso de Enrique Peña Nieto a México se debe a cuestiones familiares, ya que su madre presenta problemas de salud.

No obstante, no se ha confirmado o negado esta información sobre la salud de la madre de Enrique Peña Nieto, o sus motivos de regreso al país tras estar varios años en España.