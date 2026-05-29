Enrique Peña Nieto, expresidente de México, volvió a aparecer públicamente en el Hotel Ixtapan Spa & Resort, un exclusivo complejo turístico ubicado en Ixtapan de la Sal, Estado de México (Edomex).

La visita de Peña Nieto en este hotel se viralizó rápidamente por una foto que compartió un colaborador del lugar, desatando dudas sobre cuánto cuesta hospedarse en el complejo.

Peña Nieto es captado en el Hotel Ixtapan Spa & Resort; esto cuesta hospedarse en este lugar

El expresidente Peña Nieto reapareció visitando el Hotel Ixtapan Spa & Resort, reconocido resort mexiquense por sus servicios de spa, aguas termales y paquetes de descanso de lujo.

Capturan a Peña Nieto en Hotel Ixtapan Spa & Resort (Redes sociales)

Las tarifas del hotel suelen variar según los días que te hospedes, así como los servicios que deseas adquirir:

Habitación por noche en villas estándar o superiores: $1,900 de domingo a jueves; $2,400 viernes y sábado (por persona)

Habitación por noche en Condo Suites: $5,100 de domingo a jueves; $5,900 viernes y sábado (por persona)

Habitación doble con alimentos y tratamientos de spa: Alrededor de $4,295 por persona

Habitación sencilla con alimentos y tratamientos de spa: Cerca de $6,550 por persona

La reaparición de Enrique Peña Nieto generó numerosas reacciones en redes, donde usuarios señalaron el lujoso estilo de vida que mantiene el expresidente desde que dejó el cargo en 2018.