Alejandro Peña Pretelini, hijo de Enrique Peña Nieto, dedicó un emotivo mensaje por el cumpleaños número 60 de su padre:

“¡¡¡Felices 60!!! Qué suerte tenerte como papá. Gracias por enseñarme tanto, por estar siempre y por ser el mejor ejemplo que pude tener. Estoy muy orgulloso de ti. Que Dios te siga bendiciendo hoy y siempre. Te amo, pa. Feliz cumpleaños“. Alejandro Peña Pretelini, hijo de EPN

El mensaje, compartido en la cuenta de Instagram de Peña Pretelini, estuvo acompañado por un carrusel de fotos nunca antes vistas del expresidente de México.

Las imágenes no tardaron mucho en hacer revuelo entre demás usuarios de la red social, quienes se unieron a los mensajes de cumpleaños para Enrique Peña Nieto.

Alejandro Peña Pretelini y Enrique Peña Nieto (Instagram | @alejandropepre)

Fotos inéditas de Enrique Peña Nieto en su cumpleaños 60

Las fotos de Peña Pretelini muestran distintos momentos en los que se dejó capturar a lado de Enrique Peña Nieto a lo largo de su vida.

Una de las fotos que más llamaron la atención fue una de Alejandro cuando era niño, siendo su padre quien le da un beso en la mejilla.

Alejandro Peña Pretelini y Enrique Peña Nieto (Instagram | @alejandropepre)

En muchas otras de las fotos padre e hijo parecen estar de vacaciones, siempre sonrientes y abrazados.

En el mensaje de felicitaciones se manifestó Nicole Peña Pretelini, dejando un mensaje para ambos personajes: “Los amo”, expresó.

Por su parte, Paulina Peña Pretelini es la única que no se ha pronunciado públicamente por el cumpleaños de su padre.

Desde el 2018, Enrique Peña Nieto se ha mantenido lejos de la vida pública, generando revuelo cada vez que llega a hacer breves apariciones.

La más reciente de ellas fue en Japón, donde una ciudadana mexicana reconoció al exmandatario, pidiéndole una foto de recuerdo.

Antes de eso, Peña Nieto fue visto en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, donde también se permitió ser captado en fotografías.