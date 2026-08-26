Una fuerte inundación en Nepal dejó al menos 22 personas muertas y 384 desaparecidas este miércoles 26 de agosto de 2026, luego del desbordamiento de un río en el distrito de Rasuwa, al norte del país y cerca de la frontera con China.

Entre las personas que permanecen desaparecidas se encuentran 291 extranjeros y 93 ciudadanos nepalíes, de acuerdo con información de la Junta de Turismo de Nepal (NTB, por sus siglas en inglés).

Las autoridades mantienen un amplio operativo de búsqueda y rescate entre los edificios y zonas cubiertas por lodo y escombros.

El desbordamiento provocó un torrente de agua, lodo y rocas que sepultó construcciones y vehículos en la zona fronteriza con el Tíbet, mientras equipos de emergencia trabajan para localizar a posibles supervivientes.

Videos en redes sociales muestran momentos previos antes de la tragedia.

🚨 #Nepal | Un alud de lodo arrasa el paso fronterizo de #Gyirong y deja decenas de víctimas.



Un deslizamiento masivo de lodo golpeó el puerto de Gyirong, en la frontera entre #China y Nepal.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que una pared de escombros destruyó el… pic.twitter.com/ApsX1gy4SD — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 26, 2026

Nepal busca a cientos de desaparecidos tras la inundación

El presidente de Nepal, Ram Chandra Paudel, pidió a las fuerzas de seguridad, al Gobierno, organizaciones sociales y a la población intensificar las labores de rescate y auxilio tras la emergencia.

“En este momento de crisis, hago un llamamiento al Gobierno, a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, a todas las agencias, incluidas las fuerzas de seguridad, y a la ciudadanía en general para que intensifiquen las labores de rescate y socorro”, escribió el mandatario en X.

De acuerdo con la Junta de Turismo de Nepal, entre los 384 viajeros que no habían sido localizados se encuentran ciudadanos de:

India

Malasia

Reino Unido

Sudáfrica

Estados Unidos

Australia

Países Bajos

El Gobierno nepalí declaró durante tres meses el estado de desastre en las zonas afectadas del distrito de Rasuwa, donde la inundación provocó la muerte de al menos 16 personas, según los reportes locales citados en el momento de la emergencia.

¿Un terremoto provocó la inundación en Nepal?

Las autoridades investigan si un terremoto ocurrido en la región pudo haber desencadenado una avalancha de hielo y rocas que terminó obstruyendo y desbordando el río Lhende Khola.

Hasta el momento, esta hipótesis no ha sido confirmada como la causa de la tragedia.

Las autoridades también advirtieron sobre la posibilidad de una segunda inundación debido a una obstrucción que permanece aguas arriba del río, que atraviesa zonas de Nepal y el Tíbet.

Ante el riesgo de nuevas crecidas, también se emitieron alertas de inundación en los estados indios de Bihar y Uttar Pradesh, ubicados junto a la frontera con Nepal.

Varios ríos que nacen en la región del Himalaya descienden hacia las llanuras del norte de India.

Los equipos de emergencia continúan con la búsqueda de los cientos de desaparecidos mientras las autoridades evalúan la magnitud de los daños provocados por el desbordamiento del río.