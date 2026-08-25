La mañana de este martes 25 de agosto de 2026, Enrique Inzunza fue visto en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde abordó un vuelo con destino a Culiacán en Sinaloa.

Con pantalón color caqui, una chamarra marrón, mochila al hombro y una bolsa entre las manos, el legislador abordó el vuelo 162 de Aeroméxico, que despegó a las 7:48 horas con destino a Culiacán, según información dada a conocer por el periodista Manuel López San Martín.

La escena despertó interés debido y es que el morenista ha intentado mantener bajo perfil desde los señalamientos de autoridades de Estados Unidos, que lo vinculan al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción Los Chapitos.

Pese a que el senador, de 54 años, negó de manera pública y tajante las acusaciones, calificándolas de infundadas y asegurando que demostrará su inocencia frente a los señalamientos, se ha dejado ver físicamente al menos en cuatro ocasiones.

Fue visto en su comparecencia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa.

En la graduación de su hija.

En una reunión con Javier Corral, su compañero de bancada.

Con el Gobernador Rubén Rocha Moya, el día en que éste retomó sus funciones al frente del Gobierno estatal.

De manera virtual, participó en una reunión de la Comisión de Justicia.

Enrique Inzunza en AICM rumbo a Culiacán (@MLopezSanMartin / X)

Enrique Inzunza debería solicitar licencia: Claudia Sheinbaum

A la fecha, Enrique Inzunza acumula más de cien días sin presentarse de forma física en las sesiones de la Comisión Permanente del Senado.

La forma en que ejerce su cargo genera constantes críticas; sin embargo, esta no es la razón por la que Claudia Sheinbaum considera que el senador debe solicitar licencia tal y como lo hizo Rubén Rocha Moya, de 77 años.

La mandataría, de 64 años, cree firmemente que toda persona que participe en la política, debe mantener un perfil intachable.