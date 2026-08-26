La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que va a frenar la injerencia extranjera con el veto a que quienes tengan doble nacionalidad y aspiran a cargos públicos como la presidencia o una gubernatura.

“Yo creo que todas y todos los mexicanos estamos de acuerdo que para ser presidente o presidenta de México pues solamente debe ser mexicano”

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, si no ha llegado a la presidencia una persona con doble nacionalidad es porque el pueblo de México no lo ha permitido.

Asimismo, resaltó que cuando se tiene doble nacionalidad “te identificas con dos naciones”, por lo que si se quiere llegar al gobierno de un estado o a la presidencia, se debe tener sólo una nacionalidad.

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