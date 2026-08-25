Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México asegura que “cada quién decide” frente a la ciudadanía sobre un posible regreso de Enrique Inzunza al Senado.

“Cada quién tiene que hacer también una decisión. Ayer di una opinión en el caso de del gobernador de Sinaloa, hoy con licencia, considero lo mismo en todos los 10 casos que están bajo investigación en la Fiscalía. Pero cada quién tiene una decisión frente a la gente” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del pueblo del martes 25 de agosto de 2026, la presidenta de México, fue enfática en asegurar que cada servidor público señalado por Estados Unidos de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, debe decidir qué hacer ante estas acusaciones.

Nota en desarrollo, en breve más información...